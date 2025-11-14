Экс-руководитель Haas раскритиковал президента Ferrari

Президент Ferrari Джон Элканн подвергся жёсткой критике со стороны бывшего руководителя Haas Гюнтера Штайнера после публичных замечаний в адрес гонщиков Скудерии.

После провального уик-энда в Сан-Паулу, где оба пилота Ferrari сошли и команда опустилась на четвёртое место в Кубке конструкторов, Элканн заявил, что Льюису Хэмилтону и Шарлю Леклеру нужно меньше говорить и больше сосредоточиться на пилотировании. Эти слова прозвучали на фоне откровенного признания Хэмилтона, назвавшего свой дебютный сезон в Ferrari кошмаром.

Штайнер считает, что подобные заявления со стороны руководства недопустимы:

«Он имеет право критиковать, в конце концов он босс. Но делать это публично не стоит. Шарль выкладывается по максимуму, что ещё от него хотят? Хорошие лидеры себя так не ведут – не говорят: «Эти ребята плохие», при этом хваля всех остальных. И ни слова про Фреда. Это странно, мягко говоря».

Бывший руководитель Haas также напомнил, что сам Элканн несёт ответственность за кадровые решения: именно он утвердил переход Хэмилтона в команду:

«Иногда нужно посмотреть в зеркало. Ты критикуешь парня, которого сам же и выбрал».

По его словам, эмоциональная реакция Элканна могла быть связана с контрастом между победой Ferrari в WEC и провалом в Бразилии: