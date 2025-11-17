Гонщик Квят прокомментировал свое поражение в состязании с беспилотником

Российско-итальянский гонщик Даниил Квят, который в сезоне-2025 выступал за заводскую команду Automobili Lamborghini Squadra Corse в турнире IMSA в классе GT Prototype (GTP) в зачёте Michelin Endurance Cup, прокомментировал поражение в гонке с беспилотником в Абу-Даби.

© Соцсети

«Отличная демо между машиной, управляемой ИИ, и мной в Абу-Даби. И хоть разрыв между человеком и ИИ всё ещё есть, он намного сужен и технологический прогресс неоспорим. То, что когда-то считалось научной фантастикой, теперь постепенно становится реальностью. Поздравляю всех в Abu Dhabi Autonomous Racing League и Aspire с большим прогрессом в этой технологии. Горжусь быть частью разработки с первого дня этого амбициозного проекта и вижу, как далеко мы продвинулись. С нетерпением жду того, что нас ждёт в будущем», — написал пилот у себя в соцсетях.

Напомним, россиянин в третий раз в карьере принял участие в соревновании с беспилотным автомобилем. В прошлом году на Яс-Марине и Сузуке он превзошёл конкурента в лице искусственного интеллекта, то в этот раз проиграл.

Заезд, как и в апреле 2024 года, прошёл на трассе Яс-Марина на машинах Dallara SF23 из японской Суперформулы. За 10 кругов Квят, стартовавший позже беспилотника, должен был догнать и обогнать «соперника». На отдельных кругах Даниил ехал на 1,5-2 секунды быстрее, но 10 кругов россиянину не хватило, чтобы выйти вперёд, и он уступил на финишной черте около секунды.