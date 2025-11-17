Audi начала работу над болидом "Ф-1" для 2027-2028 годов

Заводская команда Audi, которая появится в Формуле 1 с 2026 года и будет создана на базе коллектива Stake F1 Team Kick Sauber, за 115 дней до своего дебюта в серии представила Audi R26 Concept — концепт-кар, на котором дебютировали фирменные цвета будущей команды чемпионата мира. В ходе презентации стали известны и первые подробности о новой машине.

«Силовой агрегат для сезона 2026 года уже готов и работа над ним полностью завершена. Сейчас команда целиком сосредоточена на производстве всех необходимых компонентов и запчастей, которые могут нам потребоваться на протяжении будущего чемпионата. Сейчас мы уже целиком сосредоточены на 2027 и 2028 годах. Разработка компонентов в Формуле 1 действительно никогда не останавливается, но, учитывая ограниченный объём ценных для нас данных, полученных от текущей конфигурации Sauber и Ferrari и изменения в регламенте 2026 года, мы уже заглядываем за пределы первого года», — рассказал The Drive главный технический директор Audi в Формуле 1 Штефан Дрейер.

Как подчеркнул специалист, несмотря на покупку Audi команды Sauber и большей части, если не всех, её активов, права на интеллектуальную собственность в области двигателя и коробки передач принадлежат исключительно Ferrari, и ни одна строка данных об этих агрегатах не передаётся ни самой Sauber, ни тем более Audi. Штефан Драйер назвал это соглашение «китайской стеной», подразумевая, что все данные, собранные командой в этом и предыдущих сезонах, не передаются новым специалистам.