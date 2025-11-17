Перес высказался об уходе из Red Bull

Гонщик Формулы 1 Серхио Перес, который с 2026 года станет пилотом новой заводской команды Cadillac в чемпионате мира, прокомментировал своё годичное отсутствие в серии после того, как мексиканец покинул коллектив Red Bul накануне сезон-2025.

