Перес высказался об уходе из Red Bull

«Похоже на сказку»: Перес — об уходе из Red Bull
Гонщик Формулы 1 Серхио Перес, который с 2026 года станет пилотом новой заводской команды Cadillac в чемпионате мира, прокомментировал своё годичное отсутствие в серии после того, как мексиканец покинул коллектив Red Bul накануне сезон-2025.
«В 2024 году я не чувствовал себя уверенно и было похоже, что мне был необходим перерыв. Когда ты в спорте, тебя захватывает то, что ты постоянно думаешь о следующем годе, следующей гонке, следующем контракте. Это как будто ты в автоматическом режиме. Но как только тебе приходится от него отстраниться, как это случилось со мной, ты многое понимаешь и видишь спорт по- другому. Вы должны помнить, что последние шесть месяцев в Red Bull были для меня очень трудными во всех отношениях. У меня началась некоторая демотивация, связанная со спортом, и я не могу этого допустить, потому что это спорт, который дал мне всё. В тот день, когда я уйду из спорта, я хочу уйти из него с широкой улыбкой и большим уважением, потому что спорт дал мне всё. Так что да, определённо я сейчас влюбился в Формулу 1 заново. Поначалу первые пару месяцев вне гонок были просто замечательными. Я понял, что скучаю по Формуле 1, потому что постоянно следил за ней. Я постоянно просыпался ради гонок. Я видел, что происходит — я разговаривал с друзьями, которые были в паддоке, и понял, что, вероятно, я скучаю по этому больше, чем думал. А потом, когда начался разговор о Cadillac, и мы увидели страсть команды к гонкам, тогда да, я почувствовал, что во мне ещё что-то осталось. Когда вы находитесь в пузыре Формулы 1 – потому что, в конце концов, Формула 1 – это пузырь – как гонщик, вы беспокоитесь о множестве факторов. Вы не всегда удовлетворены, потому что не потратили на работу дополнительное время и так далее, и забываете, что главное — получать от этого удовольствие, потому что, в конце концов, нам выпала честь заниматься тем, что мы любим. Для меня это было самым большим уроком — нужно получать удовольствие от спорта, потому что мы настолько конкурентоспособны и настолько сосредоточены на том, чтобы выкладываться по максимуму, что вы забываете получать от него удовольствие. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это было похоже на сказку: взять отпуск на год, а потом набраться сил и вернуться. После 15 лет в Формуле 1 мне нужно было как следует отдохнуть и снова набраться сил для того, что я считаю своим главным, большим, последним проектом в этом виде спорта... Теперь у меня есть все силы, чтобы вернуться к работе, работать с командой, продвигать её вперёд во всех областях на симуляторе. Команда новая, так что мы начинаем практически с нуля. Для меня не так уж важно, с чего мы начнём. Гораздо важнее, насколько быстро мы сможем прогрессировать. Я хочу с первого дня двигать команду вперёд. Думаю, мы сможем удивить многих. Это наша цель — оказывать сильное влияние на Формулу 1 с первого дня. Вы видите много знакомых лиц, людей, которые находятся в паддоке намного дольше, чем я, у них большой опыт и желание проявить себя в спорте. Здорово двигаться вместе с командой. Я продвигаю некоторые определённые области, задавая направление для развития. Замечательно иметь команду, на которую, как ты чувствуешь, ты можешь влиять и можешь просить об определённых вещах», — заявил Серхио Перес официальному сайту Формулы 1.
