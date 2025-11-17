Браун объяснил неразбериху с Пиастри в Сингапуре

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун вспомнил, как команда отметила завоевание второго подряд Кубка конструкторов на подиуме Гран-при Сингапура.

Тогда Ландо Норрис финишировал третьим, Оскар Пиастри – четвертым. «Макларен» не был готов к празднованию, поэтому австралиец не успел подняться на подиум. Позже Пиастри поучаствовал в фотосессии с командой.

Также в прессе распространились сообщения о том, что Оскар якобы намеренно отключил радио во время поздравления со стороны Зака.