Штайнер рассказал о необычном запрете Haas

Бывший руководитель Haas в Формуле 1, а ныне эксперт на телевидении, Гюнтер Штайнер рассказал, что в бытность у руля американского коллектива он столкнулся с тем, что его собственные подчинённые запретили ему встречаться со стюардами, поскольку от таких разговоров эффект был неэффективен.

