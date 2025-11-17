«Гюнтер, тебе нельзя»: Штайнер рассказал о необычном запрете Haas
Бывший руководитель Haas в Формуле 1, а ныне эксперт на телевидении, Гюнтер Штайнер рассказал, что в бытность у руля американского коллектива он столкнулся с тем, что его собственные подчинённые запретили ему встречаться со стюардами, поскольку от таких разговоров эффект был неэффективен.
«В какой-то момент команда перестала пускать меня к стюардам. Они сказали: «Гюнтер, тебе нельзя», потому что я получал штрафы и должен был их платить, и рано или поздно они все мне говорили: «Твоё мнение и то, как ты разговариваешь с людьми, не помогают». Но если они делают что-то, что я считаю неправильным, мне нужно им сказать. А они говорят: «Нет, мы считаем, что правы». А если тебе говорят всю эту чушь, как обычно, то… У стюардов нелёгкая работа и я бы никогда не хотел быть стюардом, особенно работая бесплатно. Конечно, я иногда переусердствовал в общении, что не помогало. Но, констатируя факты, вы также показываете стюардам, что знаете, что делаете. Вы показываете, что это неправильное решение. Вы высказываете свою точку зрения. Выиграете ли вы, вы не знаете, но всегда нужно пытаться. Это моё мнение», — заявил Гюнтер Штайнер в подкасте Red Flags.