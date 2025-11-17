Гендиректор McLaren назвал Хорнера высокомерным

«Drive to survive, деньги, слава…» Зак Браун назвал Хорнера высокомерным
Генеральный директор McLaren Зак Браун считает, что экс-глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер поддался влиянию славы и изменился как личность за последние годы.
На прошлогоднем Гран При Бразилии Хорнер обвинил McLaren в закачке воды в шины для контроля температуры и получения преимущества.
«Я знаю Кристиана более 30 лет. Раньше мы ладили. Его результаты потрясающие, снимаю шляпу. Но он изменился. Я думаю, что Drive to survive, деньги, слава — всё это повлияло на него. Он выдвинул обвинения в адрес нашей команды. Не могу представить, что он им поверил. Это было просто предназначено для того, чтобы нас сорвать. Независимо от законности, все в этом спорте знают, что этого не сделать по техническим причинам. У меня огромное эго. Не путайте, эго — это хорошо. Высокомерие ужасно! Для меня эго — это гордость. Это защищает мой бренд и выступление команды. А высокомерие заставляет вас ошибаться», — сказал Браун.
