Экс-пилот Хербер вступился за Леклера и Хэмилтона

«Их работа — критиковать команду». Хербер высказался в защиту Леклера и Хэмилтона
Бывший пилот и стюард Формулы-1 британец Джонни Херберт выступил в защиту пилотов «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера после критики со стороны президента автопроизводителя в сторону гонщиков.
«Думаю, то, что говорят Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, — справедливо. Они критикуют команду и характеристики машины. И это их работа. Их задача — во-первых, ехать так быстро, как только возможно. Но чтобы ехать так быстро, как только возможно, чтобы выигрывать гонки и чемпионат, нужна хорошая машина. Поэтому иногда нужно говорить вслух, что им нужно кое-что изменить, чтобы всё заработало. Потому что сейчас они всё ещё мучаются, несмотря на огромные ожидания от «Феррари». Поэтому, думаю, когда Джон [Элканн] выходит и фактически призывает пилотов заткнуться, это вряд ли приносит пользу, потому что это лишь усложняет жизнь гонщикам в такой среде. Их работа — критиковать команду», — сказал Херберт в подкасте Stay On Track.