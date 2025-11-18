Актер Фассбендер примет участие в 500-километровой гонке

Знаменитый голливудский актёр Майкл Фассбендер примет участие в заключительном этапе бразильского Кубка «Порше» — гонке на 500 км в Интерлагосе, которая состоится 22 ноября. Об этом информирует Motorsport Brasil.

48-летний артист давно совмещает кино с автоспортом: он дебютировал в Ferrari Challenge в 2017 году, провёл четыре сезона в Европейской серии «Ле-Ман».

В Бразилии Фассбендер сядет за руль вместе с Максом Уилсоном, куратором программы пилотов-консультантов Porsche Cup. Экипаж проведёт тренировки в четверг и квалификацию в пятницу, после чего выйдет на старт исторической гонки, завершающей 20-й сезон Porsche Cup.