В McLaren рассказали о контракте с тремя девушками

«С нетерпением жду, когда они выйдут на трассу»: Браун — о контракте с тремя девушками
Глава автоспортивного подразделения McLaren Зак Браун прокомментировал подписание контрактов с гонщицами Эллой Стивенс и Эллой Хаккинен, которые присоединятся к Элле Ллойд (на фото — слева направо) в рамках программы развития пилотов.
«Хотя я признаю, что ещё многое предстоит сделать для увеличения представительства женщин в автоспорте, я безмерно горжусь прогрессом, которого мы достигли в этой области. Надеюсь, это послужит сигналом всем невероятно талантливым женщинам-картисткам, гонщицам, инженерам, механикам, маркетологам и бухгалтерам, что наш спорт открыт для всех и твёрдо намерен поддерживать невероятный импульс, который мы наблюдали последние несколько лет. Существует множество возможностей как на трассе, так и за её пределами, и я хочу поблагодарить NEOM за сотрудничество с нами в этой сфере, которое помогает нам открывать новые пути для женщин. То, что теперь в нашей программе развития пилотов участвуют три талантливые молодые женщины-гонщицы, поистине захватывающе, и я с нетерпением жду, когда они выйдут на трассу», — отметил Зак Браун.
