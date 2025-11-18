В McLaren рассказали о контракте с тремя девушками

Глава автоспортивного подразделения McLaren Зак Браун прокомментировал подписание контрактов с гонщицами Эллой Стивенс и Эллой Хаккинен, которые присоединятся к Элле Ллойд (на фото — слева направо) в рамках программы развития пилотов.

