Ferrari предложили заменить Хэмилтона на Бермана

Бывший руководитель Haas в Формуле 1, а ныне эксперт на телевидении, Гюнтер Штайнер призвал заводскую команду Ferrari заменить семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на его соотечественника, молодого британца Оливера Бермана, выступающего сейчас в составе Haas.

