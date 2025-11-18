Ferrari предложили заменить Хэмилтона на Бермана

Гюнтер Штайнер предложил Ferrari заменить Льюиса Хэмилтона на Оливера Бермана
Бывший руководитель Haas в Формуле 1, а ныне эксперт на телевидении, Гюнтер Штайнер призвал заводскую команду Ferrari заменить семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на его соотечественника, молодого британца Оливера Бермана, выступающего сейчас в составе Haas.
«В начале года Берман совершал ошибки, но теперь он чист, как никогда. Окон, который гораздо опытнее, платит, наверное, гораздо больше за место в команде. Но Оливер просто разнесёт Эстебана, он его оставит позади. Думаю, если Ferrari не даст Берману место в 2027-м, он всё равно получит место в одной из топ-команд. Он не будет торчать в середине пелотона, потому что он показывает, на что способен. Его пилотаж сейчас очень надёжный, наблюдать за ним — одно удовольствие. Но если Льюис Хэмилтон в следующем году не справится, Ferrari сразу же следует его заменить. Оливер отлично справляется со своей работой, он показывает, чего стоит», — заявил Гюнтер Штайнер в подкасте The Red Flags.