Хэмилтон намекнул на длительный контракт с Ferrari

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон, который в 2025 году стал гонщиком заводской команды Ferrari в чемпионате мира, намекнул на долгосрочное соглашение с итальянским коллективом.

«У меня довольно длительный контракт. Обычно, когда заключаешь контракт, это обычно происходит за год до того, как начинаешь о нём говорить. Сейчас я немного далёк от этого. Состоятся ли эти переговоры в следующем году? Нет», — заявил британский пилот RacingNews365.

Напомним, что в момент анонса соглашения ни Льюис Хэмилтон, ни Ferrari официально не озвучивали сроки контракта, но разумным казался вариант двухлетнего соглашения с учётом выступления в первый год действия нового технического регламента Формулы 1. Однако теперь семикратный чемпион мира дал понять, что его контракт с Ferrari рассчитан на три года, до конца 2027 года.