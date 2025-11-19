Зак Браун привёл пример «грязной» игры Кристиана Хорнера

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос по поводу бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Руководитель McLaren привел пример «грязной» игры Хорнера
«Играет ли Хорнер честно? Иногда — нет. Когда я гонялся, были пилоты, которые действовали жёстко и выдавливали соперника двумя колёсами за пределы трассы. Это нормально. Но некоторые выдавливали всеми четырьмя. Это уже ненормально. Я — за два колеса, Кристиан — за четыре», – приводит слова Брауна The Тelegraph.

Когда Брауну предложили привести пример того, где Хорнер действовал грязно, он напомнил, что Кристиан выдвигал обвинения в адрес «Макларена». По мнению Зака, обвинения были намеренной попыткой дестабилизировать команду. Речь о конце сезона-2024, когда Хорнер утверждал, что соперник охлаждает шины, закачивая в них воду, что нарушает регламент.

«Независимо от того, законно это или нет, все в паддоке понимают: с технической точки зрения так никто бы не поступил. Управляющий орган Формулы-1 — ФИА — проверил обвинения Хорнера и не обнаружил никаких доказательств нарушения правил со стороны «Макларена», — сказал Зак.

