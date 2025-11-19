Ford дал послушать Ферстаппену новый двигатель "Ф-1"

В 2026 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент, в рамках которого изменятся требования к силовой установке. Новым партнёром Red Bull станет американский концерн Ford и Red Bull Ford Powertrains уже запустила новый силовой агрегат.

«Макс Ферстаппен посетил завод Red Bull Powertrains и своими глазами увидел двигатель 2026 года. Думаю, он был впечатлён тем, где мы были. Мы показали ему, сколько оборудования используется, как оно собирается и как оно работает на испытательном стенде. Он также послушал двигатели и увидел, как они набирают обороты, так что теперь знает, как звучит двигатель 2026 года», — заявил технический директор Red Bull Powertrains Бен Ходжкинсон в подкасте Inside Track.

Напомним, официально и даже на шпионских снимках пока не опубликованы изображения других силовых агрегатов от прочих зарегистрированных Формулой 1 производителей моторов по новому техрегламенту. Ford стал единственным мотористом, который ещё в ноябре 2023 года показал официальное фото будущего двигателя.