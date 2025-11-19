Объявлена самая дорогая команда "Ф-1"

Названа самая дорогая команда Формулы 1
Спортивное издание Sportico составило традиционный ежегодный рейтинг команд Формулы 1 по их оценочной стоимости. Эксперты отранжировали команды по их цене, которая зависит в том числе и от суммы призовых, набранных по итогам предыдущего сезона.
Фактически относительно 2024 года позиции не поменялись, если не считать выхода McLaren на третью строчку — британский коллектив опередил Red Bull, поскольку австрийская команда упустила Кубок конструкторов. В остальном положение команд в рейтинге их стоимости осталось неизменным. Суммарная стоимость всех участников Формулы 1 превышает $23 млрд.
Ожидается, что в 2026 году общая стоимость участников Формулы 1 вырастет ещё, поскольку в чемпионате мира появится заводская команда Cadillac, а Sauber превратится в заводской коллектив Audi.
Рейтинг команд Формулы 1 по их стоимости в 2025 году
- Scuderia Ferrari HP — $6,4 млрд
- Mercedes-AMG Petronas F1 Team — $5,88 млрд
- McLaren Formula 1 Team — $4,73 млрд
- Oracle Red Bull Racing — $4,2 млрд
- Aston Martin Aramco F1 Team — $3 млрд
- BWT Alpine F1 Team — $2,14 млрд
- Atlassian Williams Racing — $2,08 млрд
- Visa Cash App Racing Bulls — $2,05 млрд
- Stake F1 Team Kick Sauber — $1,88 млрд
- MoneyGram Haas F1 Team — $1,68 млрд