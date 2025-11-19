Объявлена самая дорогая команда "Ф-1"

Названа самая дорогая команда Формулы 1

Спортивное издание Sportico составило традиционный ежегодный рейтинг команд Формулы 1 по их оценочной стоимости. Эксперты отранжировали команды по их цене, которая зависит в том числе и от суммы призовых, набранных по итогам предыдущего сезона.

Фактически относительно 2024 года позиции не поменялись, если не считать выхода McLaren на третью строчку — британский коллектив опередил Red Bull, поскольку австрийская команда упустила Кубок конструкторов. В остальном положение команд в рейтинге их стоимости осталось неизменным. Суммарная стоимость всех участников Формулы 1 превышает $23 млрд.

Ожидается, что в 2026 году общая стоимость участников Формулы 1 вырастет ещё, поскольку в чемпионате мира появится заводская команда Cadillac, а Sauber превратится в заводской коллектив Audi.

Рейтинг команд Формулы 1 по их стоимости в 2025 году

  1. Scuderia Ferrari HP — $6,4 млрд
  2. Mercedes-AMG Petronas F1 Team — $5,88 млрд
  3. McLaren Formula 1 Team — $4,73 млрд
  4. Oracle Red Bull Racing — $4,2 млрд
  5. Aston Martin Aramco F1 Team — $3 млрд
  6. BWT Alpine F1 Team — $2,14 млрд
  7. Atlassian Williams Racing — $2,08 млрд
  8. Visa Cash App Racing Bulls — $2,05 млрд
  9. Stake F1 Team Kick Sauber — $1,88 млрд
  10. MoneyGram Haas F1 Team — $1,68 млрд
