Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен в конце сезона-2025 с определенной долей вероятности расстанется с единичкой на своей машине. Но это не значит, что пилот Red Bull Racing вернется к своему номеру 33, который он использовал до первого титула в 2021 году.

«Под каким номером я буду выступать в следующем году? Хм, хороший вопрос! Мне нравится номер 3. Но надо получить разрешение FIA, так что зимой посмотрим. В любом случае это не главная проблема», – приводит слова Ферстаппена издание Formule1.

«Тройка» в Ф1 сейчас формально занята Даниэлем Риккардо. Да, австралиец не выступает в Больших Призах с осени 2024 года, но по регламенту, номер остаётся закрепленным за пилотом в течение трёх лет после его ухода из чемпионата.