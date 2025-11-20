Ферстаппен поделился разочарованием

Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признал, что ожидал от сезона-2025 куда более плотной борьбы за титул – и теперь его разочаровывает, что чемпионская интрига стремительно сходит на нет.

После мощной серии в конце лета казалось, что четырёхкратный чемпион возвращается в игру, однако две убедительные победы Ландо Норриса в Мексике и Бразилии вновь отбросили пилота Red Bull назад. Ферстаппен может потерять математические шансы на титул уже в Лас-Вегасе: для этого достаточно уступить Норрису девять очков.

Сам голландец говорит, что старается абстрагироваться от расчётов:

«Это не влияет на мой подход. Между нами много очков, поэтому я особо не думаю об этом. Нужно много удачи, чтобы вообще появился шанс. Лично я об этом не думаю. Но да, большую часть сезона все было не так, как я хотел, верно? В противном случае я бы по-настоящему боролся за титул, а это не так. Мне определённо нравились взлёты и победы, которых мы добивались, но в то же время падения тоже были не самыми приятными».

Пилот Red Bull надеется сохранить позитивный импульс на финальные этапы в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби: