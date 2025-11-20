FIA заподозрила несколько команд в обходе регламента

Сообщается, что FIA выявила нарушение технического регламента, к которому, по данным СМИ, прибегали сразу несколько команд Формулы 1 во время этапа в Бразилии. По информации японский портал as-web.jp, речь идёт о титановых вставках под днищем автомобиля, которые, согласно подозрениям, могли изменять свои свойства под воздействием температуры.

Эти элементы являются частью деревянной планки и служат для контроля минимального дорожного просвета. Излишний износ планки или вставок приводит к дисквалификации – именно по этой причине Льюис Хэмилтон лишился четвёртого места на Гран При Китая в этом году. Однако в Бразилии некоторые наблюдатели заметили, что часть машин проходила круги с необычно низкой посадкой без характерного износа.

По данным источника, представители нескольких команд обратились в FIA с подозрениями о применении вставок, изменяющих геометрию при нагреве. Чем сильнее нагрев, тем больше вставки расширяются, из-за чего располагаются ниже, чем планка. Это напрямую нарушает требования регламента, согласно которым планка и вставки должны находиться на одной высоте для корректного измерения износа.

Технический делегат FIA Джо Бауэр, как утверждается, оперативно отреагировал: перед началом квалификации он проверил все вставки и обнаружил на нескольких машинах специальные устройства, предназначенные для их нагрева. По информации источника, Бауэр распорядился снять эти элементы, что могло объяснить заметную разницу в скорости некоторых команд между спринтом и квалификацией.

Предполагается, что в той или иной степени этот метод использовали почти все команды, особенно на трассах, где критически важен минимальный клиренс. Ожидается, что FIA подготовит новую техническую директиву, которая должна закрыть лазейку, однако в свете предстоящих изменений регламента-2026 вероятность использования подобного трюка, постепенно сойдёт на нет.