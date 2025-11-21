Леклер попал под расследование FIA

28-летнего пилота итальянского коллектива «Феррари» монегаска Шарля Леклера был вызван стюардами ФИА за то, что не вставил обратно рулевое колесо и не отключил систему ERS во время второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса.

© Ferrari

Напомним, гонщик завершил вторую тренировку Гран-при Лас-Вегаса на третьем месте. Лучшее время показал пилот британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис.

Шарль в данный момент занимает пятую строчку в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 214 очков. «Скудерия», в свою очередь, в Кубке конструкторов располагается на четвёртом месте. На счету итальянского коллектива 362 очка.