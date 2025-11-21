В Лас-Вегасе стартует заключительный американский этап в сезоне "Формулы-1"

Британский гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис увеличил отрыв от партнера по команде австралийца Оскара Пиастри в зачете пилотов чемпионата "Формулы-1" на 24 очка.

Пиастри все еще сохраняет шансы на титул. При этом гонщики слишком сосредоточились на борьбе друг с другом, из-за чего смогли близко подпустить к себе обладателя четырех титулов чемпиона мира Макса Ферстаппена - сейчас отрыв пилота команды "Ред Булл" от Норриса составляет всего 49 очков, в то время как на протяжении сезона разница была в два раза больше.

Сезон этого года состоит из 24 этапов. В ближайшие недели нас ожидают последние три из них: Лас-Вегас (21-23 ноября), Катар (28-30 ноября) и Абу-Даби (5-7 декабря). В Катаре также состоится спринт - шанс получить дополнительные очки.

Можно ли считать Лас-Вегас одной из ключевых точек в борьбе за титул? Комментатор "Формулы-1" и пресс-секретарь РАФ Владимир Башмаков говорит:

"Сложно искать ключевые точки в расписании из 24-х гонок. Я бы сказал, что ключевой точкой был Гран-При Канады, где на MCL39 (команда "Макларен" - прим.) обновили переднюю подвеску, которую в итоге стал использовать только Ландо Норрис, ему она хорошо подошла, а вот Оскару Пиастри - нет. Норрис стал лучше ощущать машину и почувствовал себя увереннее. Также последние два Гран-При осложнили задачу Макса Ферстаппена. Но опять же, в случае пилота команды "Ред Булл" титул был проигран еще в первой половине сезона".

Комментатор Роман Кузнецов довольно однозначен:

"Безусловно, Лас-Вегас является одной из ключевых точек в борьбе за титул, потому что сейчас дефицит от Ландо Норриса - лидера чемпионата - достаточно велик, и нужны исключительные обстоятельств его соперникам, чтобы отыграться. Лас-Вегас - уникальная ночная гонка, с самыми низкими температурами асфальта, на котором нивелируется главное преимущество "Макларена" - их умение работать с шинами в условиях перегрева. К тому же, низкий уровень прижимной силы и условия городской трассы также повышают фактор риска для всех гонщиков. Катар и Абу-Даби в финале сезона будут более предсказуемыми, поэтому Лас-Вегас можно считать даже последней ключевой точкой для Оскара Пиастри и Макса Ферстаппена в борьбе за победу в чемпионате".

В 2024 году именно в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом мира - заняв всего 5-е место, он увеличил отрыв от соперников, что лишило их даже математических шансов на борьбу за титул. Возможно ли, что в этом году нас ждет повторение такого сценария?

"Риска повторения сценария 2024 не существует, - говорит Роман Кузнецов, - потому что математически Ландо Норрис не сможет взять титул до Катара. Сейчас он опережает на 24 очка Оскара Пиастри, и, если Оскар сойдет с дистанции, при своей победе Норрис сможет лидировать лишь с преимуществом в 49 очков (в розыгрыше после Лас-Вегаса останется 58 очков)". Такого же мнения придерживается и Башмаков: "Если Ферстаппен потеряет больше девяти очков относительно Норриса, то он математически больше не будет претендовать на титул после Лас-Вегаса. Но как бы не сложилась гонка для Оскара Пиастри - борьба за титул продолжится как минимум до Гран-При Катара".

Как уже было отмечено экспертами, Лас-Вегас - это городская трасса, довольно узкая, а гонка проходит ночью при очень холодном асфальте. Стены находятся близко к трассе, и она одновременно напоминает как Баку, так и Сингапур. Если вспомнить результаты Пиастри и Норриса в гонках Азербайджана и Сингапура, то надежд на подиум немного: именно там гонщики показали едва ли не худшие результаты за сезон. Для "оранжевых" пилотов Лас-Вегас вообще не самая любимая трасса; в частности, в 2023 году нынешний лидер Ландо Норрис разбил свой болид именно в Лас-Вегасе, а в 2024-м выступил крайне посредственно - занял лишь шестую позицию, сразу перед седьмым Пиастри. И, конечно, главная особенность этой трассы - знаменитый первый поворот, на котором каждый год происходят контакты и сходы.

В любом случае предстоящее Гран-при - лучший шанс для Макса Ферстаппена отыграть очки, поскольку в Катаре и Абу-Даби преимущество будет на стороне "оранжевых". Чтобы сохранить математические шансы на титул, ему нужно ехать стабильно в топ-3, а Норрис при этом должен выступить слабее обычного - финишировать ниже подиума хотя бы в одной гонке и не блистать в спринте. Но чтобы Ферстаппен подошел к Абу-Даби почти на равных с Норрисом, ему нужно выиграть Вегас, выиграть спринт в Катаре, выиграть гонку в Катаре и забрать почти максимум очков. Ландо Норрис же должен финишировать ниже очковой зоны или в самом ее конце, набрав всего несколько очков за оба уик-энда. В таком случае Ферстаппен сократит разрыв почти полностью и приедет в Абу-Даби практически вровень с Норрисом - и тогда финал превратится в дуэль за титул, как это было в 2021 году у Хэмилтона и Ферстаппена. Если Норрис возьмет два подиума подряд, например, два 3-х места, то Ферстаппену, чтобы вообще дотянуться до Абу-Даби, уже придется выиграть все что возможно.

Можно ли предугадать, какой тактики будут придерживаться команды-лидеры до самой гонки? В целом, да. Владимир Башмаков склоняется к тому, что "Мерседес" постарается показать весь свой потенциал, а Ферстаппен вцепится в свой последний шанс сократить отставание:

"Трасса, скорее всего, подойдет "Ред Буллу" и "Мерседесу". Это связано как с низкими температурами, так и с конфигурацией трассы. "Ред Булл" хорошо смотрится на трассах с низкой прижимной силой и на городских автодромах. К тому же, они хорошо прогревают шины. "Мерседес" всегда хорош при низких температурах и на трассах с однотипными, короткими поворотами. Год назад температура трассы была в районе 16 градусов. В этом году будет чуть теплее, так как все сессии пройдут на два часа раньше. Но это все равно будет самый холодный асфальт в году. "Макларен" хорош в среднескоростных поворотах, но их тут толком нет. Особая подвеска делает задачу прогрева шин более сложной, особенно в условиях квалификации. К тому же, кочки - не стихия "Макларена". Так что не факт, что они смогут продолжить свою победную серию. Низкое сцепление с дорогой на городской трассе и условия пусть и небольшого, но высокогорья (примерно 600 метров над уровнем моря) в противостоянии за титул между напарниками из "Макларена" дают карты в руки Норрису, так как с обновленной подвеской, которая ему подошла, он может лучше чувствовать машину в таких условиях. У Пиастри и в Мексике, и в Бразилии с этим было больше проблем, чем у напарника по команде, из-за чего он уступал Норрису".

Роман Кузнецов подтверждает:

"Стратегия "Мерседеса" очень простая - занять поул и победить. Команда доминировала год назад в Лас-Вегасе, болид W16 исключительно хорош при холодной погоде в условиях городского трека. "Ред Булл" ранее в сезоне показали, что на трассах с низким уровнем прижимной силы (Монца, Баку) они могут быть очень быстрыми после обновлений. Макс Ферстаппен вмешается в борьбу за победу, возможно, ждем "Феррари" в этом противостоянии. Для "Макларена" два года подряд Лас-Вегас был худшей гонкой. К тому же конфигурация трассы им не подходит и не раскрывает сильных сторон машины. Их стратегия - минимизировать потери".

Таким образом, "Макларен" окажется в непростом положении. Машина отлично работает на теплых трассах, но к Лас-Вегасу это не относится. Норрис и Пиастри ежегодно испытывают трудности на городских ночных конфигурациях, и Лас-Вегас - тому яркое подтверждение. Поэтому в "Макларене" почти наверняка сделают ставку на стратегию обороны: аккуратный старт и контроль износа резины. Им важно не выиграть гонку, а минимизировать потери - особенно Норрису, которому любой контакт в первом повороте может стоить борьбы за титул. "Мерседес", в свою очередь, будет на трассе, которая будто создана под их нынешний болид. Если у Рассела и Антонелли получится создать достаточный отрыв, они смогут задать темп для всей гонки.