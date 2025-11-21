Ферстаппен раскритиковал "Ф-1"

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о нынешних правилах Формулы-1.

«Не могу сказать, что мне по душе нынешние правила, но я просто следую им. Не слишком ли усложнилась Формула-1? Можно и так сказать. Чем больше правил, тем всем становится сложнее. Судьи вынуждены строго придерживаться правил: то, что видишь своими глазами, может не совпадать с тем, что предписано регламентом», — приводит слова Ферстаппена Crash.net со ссылкой на нидерландские СМИ.

Ферстаппен добавил с юмором: «Карлос и Джордж уже всё подготовили, так что я просто расслаблюсь» и показал, будто пропускает документы через шредер.

Карлос Сайнс и Джордж Расселл входят в Ассоциацию гонщиков Гран-при (GPDA), которая тесно сотрудничает с Международной автомобильной федерацией (ФИА).