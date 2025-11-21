Леклер оценил итоги пятничных тренировок

«Мы в неплохой форме». Леклер доволен итогами пятничных тренировок
Пилот Ferrari Шарль Леклер заявил, что нисколько не разочарован итогами первых тренировок в Лас-Вегасе и уже понимает, над чем команде нужно поработать, чтобы побороться за поул в квалификации. Монегаск показал лучший результат в первой тренировке и стал третьим во второй сессии, несмотря на раннее завершение из-за проблемы с коробкой передач.
Инцидент во второй тренировке, когда Леклер остановился на выезде из боксов и после этого был вызван к стюардами за якобы неправильное завершение процедуры – в итоге не привёл к санкциям. Сам пилот назвал произошедшее недоразумением.
Леклер подвёл итоги первого дня на уличной трассе Лас-Вегаса:
«Я думаю, если честно, мы находимся в неплохой форме, но нужно подождать и посмотреть. Я считаю, что Mercedes очень сильна, и, конечно, McLaren и Red Bull тоже в борьбе. Так что будет очень плотно. Я просто надеюсь, что мы сможем развить успех и побороться за поул. Пятница получилась позитивной. Думаю, у нас был хороший темп. Всё сводится к тому, чтобы попытаться предугадать условия завтрашнего дня и убедиться, что мы начнём с правильных позиций. Но у меня довольно чёткое представление о том, что я хочу сделать с машиной, чтобы улучшить её. Завтра увидим, правильный ли это выбор».
