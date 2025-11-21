Леклер оценил итоги пятничных тренировок

Пилот Ferrari Шарль Леклер заявил, что нисколько не разочарован итогами первых тренировок в Лас-Вегасе и уже понимает, над чем команде нужно поработать, чтобы побороться за поул в квалификации. Монегаск показал лучший результат в первой тренировке и стал третьим во второй сессии, несмотря на раннее завершение из-за проблемы с коробкой передач.

Инцидент во второй тренировке, когда Леклер остановился на выезде из боксов и после этого был вызван к стюардами за якобы неправильное завершение процедуры – в итоге не привёл к санкциям. Сам пилот назвал произошедшее недоразумением.

Леклер подвёл итоги первого дня на уличной трассе Лас-Вегаса: