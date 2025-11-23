Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса Ф-1

Сегодня, 23 ноября, состоялась гонка 22-го этапа Формулы-1 сезона-2025 — Гран-при Лас-Вегаса. Победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Второе место занял Ландо Норрис («Макларен»). Третья строчка у Джорджа Расселла («Мерседес»).

Ферстаппен вышел в лидеры уже на старте гонки, после того как Норрис допустил ошибку в первом повороте и его машину вынесло на внешний радиус. В этот же момент британец пропустил и Расселла, однако сумел пройти его обратно после единственной волны пит-стопов.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 25 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») +20.741.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +23.546.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +27.650.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +30.488.

6. Шарль Леклер («Феррари») +30.678.

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +34.924.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +45.257.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +51.134.

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +59.369.

11. Эстебан Окон («Хаас») +1:00.635.

12. Оливер Берман («Хаас») +1:10.549.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:25.308.

14. Юки Цунода («Ред Булл») +1:26.974.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1:31.702.

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

17. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

18. Алекс Албон («Уильямс») — сошёл (36-й круг).

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — сошёл (3-й круг).

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл (1-й круг).