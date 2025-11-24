Хэмилтон не поможет Ferrari в Кубке конструкторов

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон после восьмого места на Гран При Лас-Вегаса дал понять, что Ferrari может не рассчитывать на него в борьбе в Кубке конструкторов.

Ещё два этапа назад Скудерия была второй в командном зачете, опережая Mercedes на 1 балл и 10 – Red Bull Racing. После неудачных гонок в Бразилии и Лас-Вегасе «красные» откатились на четвертое место и теперь проигрывают своим соперникам 53 и 13 баллов соответственно.