FIA аннулировала результаты лидеров личного зачета "Формулы-1" в Лас-Вегасе

Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты пилотов "Макларена" британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри на 22-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Лас-Вегаса. Об этом сообщает пресс-служба FIA.

Причиной дисквалификации стал излишне сильный износ нижней планки болидов.

Норрис и Пиастри являются лидерами личного зачета пилотов. За два этапа до конца чемпионата Норрис занимает первое место с 408 очками, у Пиастри 378 очков. Третье место занимает нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла (366 очков), ставший победителем Гран-при Лас-Вегаса.