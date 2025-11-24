Гонщик Alpine раскритиковал организаторов гран-при Лас-Вегаса

Гонщик Alpine Франко Колапинто в интервью после финиша Гран При Лас-Вегаса был крайне недоволен. Но дело было совсем не в том, что аргентинец занял последнее, 15-е место.

© Alpine

Новичка Формулы 1 возмутил шикарный фейерверк, устроенный организаторами этапа, который было видно и слышно даже в загончике для общения с прессой.