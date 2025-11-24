Гонщик Alpine раскритиковал организаторов гран-при Лас-Вегаса

«Какого черта? Это же просто деньги на ветер». Колапинто раскритиковал организаторов ГП Лас-Вегаса
Гонщик Alpine Франко Колапинто в интервью после финиша Гран При Лас-Вегаса был крайне недоволен. Но дело было совсем не в том, что аргентинец занял последнее, 15-е место.
Новичка Формулы 1 возмутил шикарный фейерверк, устроенный организаторами этапа, который было видно и слышно даже в загончике для общения с прессой.
«Черт побери, я не слышу ваши вопросы! Ну куда, время уже 22 часа! Они не перепутали даты? Может, они уже празднуют Рождество? Вы только представьте, сколько стоит этот фейерверк! Какого черта? Это же просто деньги на ветер», – возмутился Колапинто в интервью ESPN.