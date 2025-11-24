Комментатор объяснил дисквалификацию McLaren в Лас-Вегасе

Российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов объяснил, почему судьи Гран При Лас-Вегаса не услышали доводы руководства McLaren по поводу повышенного износа планки днища и исключили Ландо Норриса и Оскара Пиастри из результатов гонки.

© autosport.com.ru