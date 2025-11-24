Комментатор объяснил дисквалификацию McLaren в Лас-Вегасе

«Перестарались». Алексей Попов объяснил дисквалификацию McLaren в Лас-Вегасе
Российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов объяснил, почему судьи Гран При Лас-Вегаса не услышали доводы руководства McLaren по поводу повышенного износа планки днища и исключили Ландо Норриса и Оскара Пиастри из результатов гонки.
«Естественно, все команды пытались настроить машину как можно ниже, чтобы граунд-эффект лучше работал. Но в McLaren перестарались. Слишком много, слишком много «дельфирования», в результате повышенный износ планки днища и двойная дисквалификация. Обидно, но это техника. В McLaren пытались оспорить, но судьи не услышали их аргументы про нехватку времени на тренировках. Все были в одинаковых условиях. Да, была дождевая квалификация. Но на всякий случай поднимите тогда машину выше. Да, она поедет медленнее, у вас будет меньше прижимной силы. Этот как раз тот баланс, о котором мы говорили после предыдущих таких дисквалификаций, как в том числе с Ferrari [на Гран-При Китая-2025]», – сказал Попов в видео в своей группе «Гаснут огни».