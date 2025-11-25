В "Формуле-1" оценили гран-при Лас-Вегаса

В Формуле 1 довольны тем, как прошёл Гран При Лас-Вегаса
У Гран При Лас-Вегаса нет собственного промоутера, этот этап создан американскими владельцами Формулы 1, которые довольны тем, что уик-энд прошёл при полном аншлаге – за три дня его посетили более 300 000 болельщиков.
Эмили Прейзер, коммерческий директор Формулы 1 и глава компании Las Vegas Grand Prix Inc.:
«Мы невероятно гордимся тем, что Гран При Лас-Вегаса прошёл при аншлаге. Мы показали миру Формулу 1 в её лучшем виде. Мы вывели качество обслуживания гостей на новый уровень и создали знаковые культурные моменты, которые могут произойти только в Лас-Вегасе, при этом сохранив верность главному событию – гонке».