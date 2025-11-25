Руководитель Red Bull рассказал о взаимоотношениях команды и Ферстаппена

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о взаимоотношениях в коллективе с 28-летним нидерландским гонщиком и четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном.

«Макс не стоит в стороне от команды, чтобы судить хорошо или плохо обстоят дела внутри. Макс находится в самом сердце коллектива. Он является частью проекта, он проживает его изнутри и помогает ему расти. Он терпит неудачи вместе с нами, когда мы не можем выжать максимум, и мы подталкиваем друг друга вперёд. Его отдача команде действительно невероятна, это правда, но и команда в ответ выкладывается ради него», — приводит слова Мекиса Sky Sports.