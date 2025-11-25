Red Bull Racing готовится объявить имя нового напарника Ферстаппена

Команда Red Bull Racing объявит имя напарника Макса Ферстаппена на следующий сезон в перерыве между этапами в Катаре и Абу-Даби, то есть в ближайшие полторы недели. Об этом заявил глава коллектива Лоран Мекис.

© autosport.com.ru

Как известно, контракт Макса Ферстаппена с RBR рассчитан до конца 2028 года. Однако всё идёт к тому, что у нидерландца в сезоне-2026 будет новый партнёр по команде.

«Мы объявим состав Red Bull Racing на 2026 год сразу после Гран При Катара. Так что потерпите ещё неделю», – обратился Мекис к журналистам.

Как считают инсайдеры в паддоке, Юки Цунода покинет Red Bull Racing по окончании текущего сезона. Место японца займет Исак Хаджар, который пойдет на повышение из Racing Bulls.