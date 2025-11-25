Звезда Ferrari в шаге от подписания контракта с Aston Martin

Свежие слухи из паддока утверждают: Шарль Леклер находится в одном шаге от подписания контракта с Aston Martin, который начнёт действовать с сезона-2027. По информации сразу нескольких источников, монегаск готов покинуть Ferrari, если в 2026 году команда из Маранелло вновь не сможет предоставить ему машину, способную бороться за титул.

© autosport.com.ru

В этот же момент в Сильверстоуне идёт масштабная перестройка проекта: после увольнения руководителя команды Энди Коуэлла в паддоке всё чаще называют имя Кристиана Хорнера как возможного нового босса Aston Martin. Британец может воссоединиться с Эдрианом Ньюи – дуэт, который принёс Red Bull восемь титулов за 19 лет.

Фернандо Алонсо в следующем году отпразднует 45-летие, а Лэнс Стролл неоднократно намекал, что рано или поздно завершит карьеру в Формуле 1. По данным известного итальянского журналиста Джорджио Терруцци, Лоуренс Стролл активно работает над тем, чтобы убедить именно Леклера стать новым лидером команды с 2027 года.

«Переход Шарля в Aston Martin сейчас гораздо ближе, чем многие думают», – заявил Терруцци в своём подкасте Terruzzi racconta сразу после гонки в Лас-Вегасе.

При этом у тифози остаётся надежда: по словам Терруцци, Леклер готов подождать первые три-четыре гонки сезона-2026 и только после этого примет окончательное решение о своём будущем.