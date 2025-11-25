Алонсо: трасса гран-при Лас-Вегаса не соответствует стандартам чемпионата

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо заявил, что трасса Гран При Лас-Вегаса не соответствует стандартам чемпионата.

© autosport.com.ru

Дебютный этап в Лас-Вегасе в 2023 году запомнился проблемами: крышки люков вылетали на трассе, а Ferrari Карлоса Сайнса была серьёзно повреждена в первой тренировке, из-за чего испанец получил штраф на стартовой решётке. В сезоне-2025 ситуация повторилась, и тренировка снова прерывалась красными флагами из-за незакреплённого люка.

Несмотря на это, гонка считается коммерчески успешной: трасса способствует обгонам, а ночной формат и низкие температуры создают уникальные условия. Однако двукратный чемпион мира остался крайне недоволен.

«Трасса весёлая, потому что скоростная, но тип асфальта не соответствует уровню Ф1, – заявил Алонсо Sky. – Слишком скользко, невозможно прогреть резину, почти нет сцепления, к тому же полотно крайне неровное – на грани безопасности. Думаю, в будущем нам нужно обсудить с FIA, приемлемо ли это для следующих сезонов».

Алонсо также раскритиковал место этапа в календаре. Лас-Вегас открывает финальный тройник сезона: после Невады команды сразу летят в Катар, а затем в Абу-Даби.