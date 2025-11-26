Мэр Мадрида прокомментировал слухи об отмене этапа "Ф-1"

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда опроверг слухи об отмене этапа Гран При, назвав это фейковыми новостями.

© Соцсети

Ранее Гран При Испании проводился в Барселоне. С 2026 года этап будет проводиться на новой уличной трассе в столице. Гонка будет проходить сразу после Гран При Италии в Монце в сентябре. Недавно в сети появились слухи о том, что гонка может быть отменена из-за задержек в строительстве, а в качестве возможной замены в случае отмены называют Имолу.