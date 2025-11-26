Мэр Мадрида прокомментировал слухи об отмене этапа "Ф-1"

Мэр Мадрида опроверг слухи об отмене этапа Формулы 1 в 2026 году
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда опроверг слухи об отмене этапа Гран При, назвав это фейковыми новостями.
Ранее Гран При Испании проводился в Барселоне. С 2026 года этап будет проводиться на новой уличной трассе в столице. Гонка будет проходить сразу после Гран При Италии в Монце в сентябре. Недавно в сети появились слухи о том, что гонка может быть отменена из-за задержек в строительстве, а в качестве возможной замены в случае отмены называют Имолу.
«12 сентября 2026 года в Мадриде пройдёт гонка Формулы 1. Я не знаю, откуда взялись эти новости, но строительство трассы идёт с опережением графика и проходит гладко. И в Мадриде, несмотря на некоторые оговорки и недовольство некоторых людей, пройдёт Гран При, который станет одним из лучших, если не самым лучшим. Спонсоры с нами, строительство трассы идёт полным ходом. Так что, извините, но 12 сентября следующего года в Мадриде пройдёт гонка Формулы 1, и она будет иметь огромный успех», — заявил Альмейда.
