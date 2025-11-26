Эксперт: Хэмилтон расторгнет контракт с Ferrari

Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер, как и первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров, считает, что 2026 год станет решающим для Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Либо семикратный чемпион мира вернётся на прежний уровень, либо закончит карьеру.

© Ferrari