Эксперт: Хэмилтон расторгнет контракт с Ferrari

Гюнтер Штайнер допустил, что Хэмилтон расторгнет контракт с Ferrari
Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер, как и первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров, считает, что 2026 год станет решающим для Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Либо семикратный чемпион мира вернётся на прежний уровень, либо закончит карьеру.
«Смена технического регламента должна пойти на пользу Льюису. Нынешние машины с граунд-эффектом ему никогда не подходили. Не сказать, что в Mercedes он был совсем уж нигде, но и на прежнего себя не был похож. Интересно, найдет ли Льюис общий язык с машиной Ф1 нового поколения. У него есть хороший шанс начать всё с нуля. Если нет, то он, скорее всего, уйдет в конце 2026 года. При таких результатах, как сейчас, смысла выступать дальше нет», – приводит слова Штайнера портал GPBlog.