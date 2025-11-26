Mercedes получит нового крупного спонсора

Команда Mercedes может заполучить нового крупного партнёра на сезон-2026: по данным зарубежных источников, «Серебряные стрелы» ведут активные переговоры с PepsiCo – мировым гигантом стоимостью около 200 млрд долларов.

© Mercedes

Интерес корпорации к Формуле 1 растёт стремительно: в начале года PepsiCo заключила контракт с промоутером чемпионата на поставку продукции на 21 из 24 этапов следующего сезона, а в 2025-м уже присутствовала на нескольких гоночных уик-эндах, включая недавний Гран При Лас-Вегаса. Теперь компания рассматривает и прямое сотрудничество с одной из команд, и фаворитом в борьбе за контракт СМИ называют именно Mercedes.

Глобальный директор по маркетингу PepsiCo Джейн Уэйкли, отвечая на вопрос о переговорах с коллективами, отказалась раскрывать детали: она лишь сказала журналистам: «Следите за новостями». В Mercedes ситуацию комментировать не стали.

Возможное партнёрство с Mercedes станет для PepsiCo следующим шагом в расширении присутствия в паддоке, а для немецкой команды – очередным громким пополнением в списке партнёров, где уже есть Adidas и WhatsApp.