Перес объяснил, почему не стал первым номером Red Bull

Шестикратный победитель гонок Формулы 1, вице-чемпион 2023 года Серхио Перес признался, что на протяжении всех четырёх сезонов в Red Bull Racing считал себя вторым номером команды. По словам мексиканца, перетянуть внимание коллектива на себя он не смог.

© autosport.com.ru

«С самого первого дня в Red Bull Racing я понимал своё место. Я знал, что этот проект создан вокруг Ферстаппена. После моего прихода команда и Макс начали нервничать. Но я прекрасно знал, что в этом проекте замешано много разных интересов и мне не удастся переделать эту систему под себя. Все гонщики, приходившие на место напарника Макса, испытывали большие проблемы. Так будет и дальше, поскольку машина построена под Макса и ей очень сложно управлять. Единственный вариант – адаптироваться под стиль Ферстаппена. В Red Bull Racing всё создано под Макса. Он станет самым успешным гонщиком в истории Формулы 1. Вторых пилотов Red Bull Racing никто и не вспомнит», – приводит слова Переса итальянский Motorsport.

В 2026 году мексиканский гонщик вернётся в Ф1. Вместе с другим ветераном Валттери Боттасом он будет выступать за новую команду – Cadillac.