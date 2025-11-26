Норрис и Пиастри попросили реже снимать их вместе

Норрис и Пиастри попросили SMM-отдел McLaren реже снимать их вместе
Гонщик McLaren Ландо Норрис рассказал, что они с Оскаром Пиастри попросили команду реже снимать их вместе в социальных сетях, но при этом он утверждает, что их отношения лучше, чем когда-либо.
Пара пилотов оранжевой команды ведёт борьбу за чемпионский титул личного зачёта Формулы 1. Британец опережает своего товарища по команде и гонщика Red Bull Racing Макса Ферстаппена на 24 очка за два этапа до конца сезона.
«Вы видите меньше видео, потому что мы оба попросили снимать нас меньше. Мы гонщики. Мы хотим соревноваться, а не снимать видео. Так что, это наша просьба как гонщиков. Но нам всё равно приходится много работать. В остальном всё по-прежнему. И я думаю, мы оба рады, что всё так, как есть. Дело в том, что мы оба очень уважаем друг друга и понимаем, в каком положении находимся. И мы оба совершенно по-разному относимся к миру автогонок и к тому, какие мы вне трассы. Мне кажется, я всегда хорошо ладил с напарниками, ещё с картинга. Я всегда этого хотел, потому что это делает мою жизнь веселее и приятнее, и именно поэтому я здесь — потому что я люблю то, что делаю. Так что чем больше я могу этим заниматься, тем лучше. Мы по-прежнему прекрасно понимаем, что работаем на McLaren, хотим лучшего для команды и очень много трудимся. И, как всегда делают гонщики, мы стараемся максимально повысить свою эффективность. Но когда мы выходим из машины, мы можем пошутить, посмеяться во время подведения итогов и наслаждаемся жизнью за пределами трассы. Так что я думаю, во многих отношениях всё по-прежнему лучше, чем когда-либо. Мы по-прежнему очень разные. Он очень спокойный, приземлённый, расслабленный — это всегда выглядит круто. Я восхищаюсь тем, как легко он справляется со многими вещами. Это хорошее качество. Всегда сложно понять, в каком он настроении. Но в остальном мы не играем вместе в гольф и не делаем ничего такого, что я делал с Карлосом Сайнсом. С Даниэлем Риккардо я не играл в гольф. Что касается наших отношений с Оскаром — мы по-прежнему хорошо работаем вместе, и сейчас всё даже лучше, чем когда-либо», — сказал Норрис.
