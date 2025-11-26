Норрис и Пиастри попросили реже снимать их вместе

Гонщик McLaren Ландо Норрис рассказал, что они с Оскаром Пиастри попросили команду реже снимать их вместе в социальных сетях, но при этом он утверждает, что их отношения лучше, чем когда-либо.

Пара пилотов оранжевой команды ведёт борьбу за чемпионский титул личного зачёта Формулы 1. Британец опережает своего товарища по команде и гонщика Red Bull Racing Макса Ферстаппена на 24 очка за два этапа до конца сезона.