Руководитель McLaren объяснил причину дисквалификации в Лас-Вегасе

Андреа Стелла объяснил причину дисквалификации McLaren в Лас-Вегасе
Руководитель McLaren Андреа Стелла рассказал, почему контрольная планка днища на обоих болидах сильно износилась во время Гран При Лас-Вегаса, что привело к двойной дисквалификации.
«Непосредственной причиной износа контрольной планки стала интенсивная раскачка машины, вызвавшая большие вертикальные колебания. Проблема усугубилась условиями в гонке, которые мы не ожидали. На тренировках мы не считали, что уменьшили дорожный просвет слишком сильно. Наоборот, мы увеличили клиренс для квалификации и гонки, создав запас прочности. Но он оказался бесполезным из-за неожиданных колебаний, которые заставляли машину касаться земли. Уменьшить раскачку было сложно. Снижение скорости помогало на одних участках трассы, но на других только становилось хуже. Уже на первых кругах гонки стало ясно, что раскачка вызывает беспокойство. Мы лучше контролировали ситуацию с машиной Ландо, но с машиной Оскара это стало труднее из-за потери сигнала одного из датчиков. Из-за раскачки шины изнашивались быстрее. Оба гонщика пытались исправить ситуацию на разных участках трассы, но большинство мер оказались неэффективными. Условия гонки, приведшие к раскачке, характерны для работы машины в Вегасе и особенностей трассы. У нас есть проверенный подход к настройке машины, который позволит избежать подобных проблем на других трассах, начиная с Катара. Опыт Лас-Вегаса дал нам полезную информацию о работе машины и последствиях раскачки», – приводит слова Стеллы пресс-служба McLaren.
