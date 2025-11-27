Албон ответил, что должна изменить ФИА после недавней дисквалификации Пиастри и Норриса

Пилот «Уильямса» Алекс Албон заявил, что предложение «Макларена» по изменению подхода ФИА к техническим нарушениям внедрять нельзя. Одновременно он призвал организацию изменить систему технических проверок после гонок.

Поводом для дискуссии стал инцидент на Гран-при Лас-Вегаса, где оба гонщика «Макларена» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри — были дисквалифицированы после того, как проверка выявила чрезмерный износ скользящих планок на их болидах. Это уже третий подобный случай в сезоне-2025 после дисквалификаций Льюиса Хэмилтона в Китае и Нико Хюлькенберга в Бахрейне.

В «Макларене» объяснили износ сильными вертикальными раскачиваниями машины и отметили, что техническое нарушение было минимальным и случайным. Руководитель команды Андреа Стелла заявил, что ФИА якобы признала необходимость пересмотреть несоразмерность между мелким нарушением и жёстким наказанием. Однако, когда эти слова Стеллы процитировали Албону, он резко отверг такую позицию и подробно объяснил, какие изменения считает действительно необходимыми.