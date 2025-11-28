Хэмилтон удивил журналистов своим подавленным состоянием

«Как оцениваю сезон? Никак». Хэмилтон пришел на пресс-конференцию без настроения
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон на пресс-конференции перед Гран При Катара был крайне подавлен. Журналисты расспросили его о дебютном сезоне с Ferrari, но британец давал нетипичные для себя короткие ответы – прямо в стиле Кими Райкконена.
Как вы оцениваете свой первый сезон с Ferrari?
Хэмилтон: Никак, я жду следующего года.
Давайте немного об этом поговорим…
Хэмилтон: Мне особо нечего сказать. Обо всём говорят результаты. Было пару хороших моментов, движемся дальше.
Что положительного вы можете вынести из этого сезона?
Хэмилтон: Я почувствовал себя одним целым с командой, ощутил невероятную страсть, которая царит внутри коллектива. Теперь пора фокусироваться на следующем сезоне.
Самое главное, чему вы научились за последние 12 месяцев...
Хэмилтон: Оставлять неудачи позади и идти вперёд.
В 22 проведенных Гран При в этом году 40-летний британский гонщик ни разу не финишировал на подиуме, в то время как его напарник по Ferrari Шарль Леклер был в призовой тройке семь раз и едва не выиграл свою домашнюю гонку в Монако. Лучшее достижение Хэмилтона – четвертое место в Имоле, Шпильберге и Сильверстоуне и Остине.