Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон на пресс-конференции перед Гран При Катара был крайне подавлен. Журналисты расспросили его о дебютном сезоне с Ferrari, но британец давал нетипичные для себя короткие ответы – прямо в стиле Кими Райкконена.

© Ferrari

Как вы оцениваете свой первый сезон с Ferrari?

Хэмилтон: Никак, я жду следующего года.

Давайте немного об этом поговорим…

Хэмилтон: Мне особо нечего сказать. Обо всём говорят результаты. Было пару хороших моментов, движемся дальше.

Что положительного вы можете вынести из этого сезона?

Хэмилтон: Я почувствовал себя одним целым с командой, ощутил невероятную страсть, которая царит внутри коллектива. Теперь пора фокусироваться на следующем сезоне.

Самое главное, чему вы научились за последние 12 месяцев...

Хэмилтон: Оставлять неудачи позади и идти вперёд.

В 22 проведенных Гран При в этом году 40-летний британский гонщик ни разу не финишировал на подиуме, в то время как его напарник по Ferrari Шарль Леклер был в призовой тройке семь раз и едва не выиграл свою домашнюю гонку в Монако. Лучшее достижение Хэмилтона – четвертое место в Имоле, Шпильберге и Сильверстоуне и Остине.