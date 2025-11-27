Ферстаппен указал, как надо поступить «Макларену» в вопросе приказов для Норриса и Пиастри

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение, что гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис должны свободно сражаться друг с другом, и команда не должна сдерживать кого-либо из них приказами. Ранее в британской команде говорили, что не будут давать приоритет кому-либо из гонщиков.

«Нельзя сделать ничего лучше, чем позволить им просто гоняться. С чего бы вдруг нам говорить, что Оскару больше не разрешат полноценно сражаться с Норрисом? Настоящий победитель должен бороться, даже если позади. Иначе какой смысл выходить на трассу? Такого гонщика можно было бы легко назвать гонщиком номер два, а я думаю, что Пиастри не хочет быть таким. Мы с Оскаром сравнялись по очкам, и впереди ещё многое предстоит. Но я считаю, что гонщикам должна быть предоставлена полная свобода», — приводит слова Ферстаппена France24.