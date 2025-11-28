Шарль Леклер прокомментировал слухи о переходе в Aston Martin
Гонщик Ferrari Шарль Леклер на встрече с журналистами в паддоке Лосаила прокомментировал слухи о том, что он находится в шаге от ухода из Скудерии. По версии итальянской прессы, монегаск может стать пилотом Aston Martin в 2027 году.
«Чем труднее времена, тем больше слухов вокруг. Ferrari сейчас проходит непростой период, но я всегда говорил, что люблю эту команду и хочу вместе с ней стать чемпионом мира. Самое главное, чтобы эти слухи не отвлекали меня и команду от работы, и в этом плане всё хорошо. Так что не вижу проблем переживать из-за этих разговоров. Мы полностью доверяем друг другу и уверены, что вместе преодолеем трудности и добьемся успеха. Надеюсь, в предстоящий уик-энд в Катаре нам удастся хорошо выступить. Да, я говорю так каждый раз. Но высокий результат поможет прекратить слухи», – цитирует Леклера официальный сайт Формулы 1.