Леклер прокомментировал слухи о переходе в Aston Martin

Гонщик Ferrari Шарль Леклер на встрече с журналистами в паддоке Лосаила прокомментировал слухи о том, что он находится в шаге от ухода из Скудерии. По версии итальянской прессы, монегаск может стать пилотом Aston Martin в 2027 году.

© autosport.com.ru