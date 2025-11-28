Ферстаппен высказался о дисквалификации McLaren в Лас-Вегасе

«Оправданий тут нет». Макс Ферстаппен – о дисквалификации McLaren в Лас-Вегасе
Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен считает заслуженной двойную дисквалификацию McLaren на Гран При Лас-Вегаса. По словам пилота Red Bull Racing, оправданий такому нарушению правил нет.
Оба гонщика оранжевой команды, Ландо Норрис и Оскар Пиастри, были исключены из результатов гонки в связи с тем, что планка днища на их машинах оказалась стёсана больше допущенных регламентом 9 мм.
«Когда их дисквалифицировали, я летел домой. Но о том, что McLaren находится под расследованием, я узнал ещё до посадки на рейс. Естественно, любая команда старается выставить дорожный просвет как можно ниже, чтобы получить преимущество. Иногда это приводит к таким вот ситуациям. Оправданий тут нет. Если планка днища изношена выше положенного правилами, то ничего не сделаешь», – приводит слова Ферстаппена британский Autosport.
Главное сейчас