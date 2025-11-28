Ферстаппен высказался о дисквалификации McLaren в Лас-Вегасе

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен считает заслуженной двойную дисквалификацию McLaren на Гран При Лас-Вегаса. По словам пилота Red Bull Racing, оправданий такому нарушению правил нет.

Оба гонщика оранжевой команды, Ландо Норрис и Оскар Пиастри, были исключены из результатов гонки в связи с тем, что планка днища на их машинах оказалась стёсана больше допущенных регламентом 9 мм.