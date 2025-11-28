«Охотник должен быть безжалостным». Пиастри хочет заставить Норриса нервничать
За два этапа до конца сезона-2025 гонщик McLaren Оскар Пиастри идёт вторым в личном зачёте, уступая 24 очка своему партнёру по команде Ландо Норрису. Австралиец признаёт, что для победы в чемпионате ему потребуется некоторое везение.
Пиастри в последний раз побеждал в Зандворте в конце лета и в целом поднимался на подиум семь гонок назад в Монце в начале сентября.
«Я всё ещё могу стать чемпионом в этом году. Конечно, теперь не всё зависит от меня, но я готов воспользоваться шансом отыграть отставание, если подвернётся такая возможность. Всё, что я могу сделать: ехать быстро и показывать хорошие результаты. А там посмотрим», – приводит слова Пиастри официальный сайт Формулы 1. На вопрос о своём подходе в погоне за напарником в чемпионате австралийский пилот McLaren ответил: «Охотник должен быть безжалостным. Без разницы, кто впереди – я просто должен выступать на максимуме. Так можно оказать давление на соперника. Но для сначала я должен показывать высокие результаты, на этом я и сосредоточен».
Главное сейчас