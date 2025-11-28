Пиастри хочет заставить Норриса нервничать

За два этапа до конца сезона-2025 гонщик McLaren Оскар Пиастри идёт вторым в личном зачёте, уступая 24 очка своему партнёру по команде Ландо Норрису. Австралиец признаёт, что для победы в чемпионате ему потребуется некоторое везение.

Пиастри в последний раз побеждал в Зандворте в конце лета и в целом поднимался на подиум семь гонок назад в Монце в начале сентября.