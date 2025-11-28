Консультант Red Bull сравнил Ферстаппена с терьером

Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко в преддверии двух заключительных гонок сезона-2025 в Катаре и Абу-Даби заявил, что Максу Ферстаппену и Red Bull Racing нечего терять.

© autosport.com.ru

После этапа в Лас-Вегасе четырёхкратный чемпион мира Ф1 сравнялся с Оскаром Пиастри в личном зачете и уступает 24 очка лидеру Ландо Норрису. В розыгрыше остаётся ещё 58 баллов.