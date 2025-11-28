Консультант Red Bull сравнил Ферстаппена с терьером

«Упёртый и никого не боится». Хельмут Марко сравнил Ферстаппена с терьером
Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко в преддверии двух заключительных гонок сезона-2025 в Катаре и Абу-Даби заявил, что Максу Ферстаппену и Red Bull Racing нечего терять.
После этапа в Лас-Вегасе четырёхкратный чемпион мира Ф1 сравнялся с Оскаром Пиастри в личном зачете и уступает 24 очка лидеру Ландо Норрису. В розыгрыше остаётся ещё 58 баллов.
«Макс спокоен и уверен в себе. Знаете, он похож на терьера – маленькую собачку, которая очень упёртая и никого не боится. Никто в нашей команде не нервничает перед двумя последними гонками сезона. Мы полностью сосредоточены на своей работе. Получится выиграть чемпионат – хорошо, нет – всё равно все будут знать, что мы боролись до последнего», – сказал Марко в интервью Sport.de.
