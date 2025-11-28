Цунода ответил на вопрос о переходе на роль резервного гонщика

Пилот Red Bull Racing Юки Цунода рассказал, может ли он остаться в паддоке Формулы 1 в следующем году в качестве резервиста.

© autosport.com.ru

Японец с 99-процентной вероятностью окажется без места в Ф1 в 2026 году. Всё идёт к тому, что его место в Red Bull Racing займет Исак Хаджар, тогда как самого француза в Racing Bulls заменит новичок Арвид Линдблад.

Может быть, Юки останется в Red Bull в качестве запасного гонщика или уйдет на эту должность в Aston Martin вместе с мотористами Honda?