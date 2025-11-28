Стало известно, как Норрис и Пиастри относятся друг к другу

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос по поводу отношения команды к гонщикам Оскару Пиастри и Ландо Норрису, назвав слухи о фаворитизме в пользу кого-нибудь одного нелепыми.

