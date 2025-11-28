Себастьян Феттель ответил, какая команда будет фаворитом в следующем сезоне Ф-1

Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1.

«Думаю, будет не одна тёмная лошадка, потому что непонятно, как команды интерпретируют новые правила. При этом сильнейшая команда сейчас, вероятно, получит преимущество после серьёзного изменения регламента, так как у неё самая эффективная структура. Так что можно считать «Макларен» фаворитом», — приводит слова Феттеля Fastest laps со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid.

Ранее Феттель поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

