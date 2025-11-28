Пилот Aston Martin оценил назначение Ньюи на новый пост

Фернандо Алонсо о Ньюи на посту руководителя: «Логичный шаг перед сезоном-2026, хорошая новость»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал назначение технического босса Эдриана Ньюи на должность руководителя команды вместо Энди Коуэлла, который будет заниматься взаимодействием с новым мотористом – «Хондой».
«Это хорошая новость. Он уже управлял техническим развитием машины, но также и командой – [руководил] нужными людьми и определял, где необходимы улучшения, а какие аспекты не так важны. Можно сказать, он и так во многом занимался менеджментом. А у Энди и так была менеджерская работа, связанная с двигателями, с интеграцией мотора и шасси. Можно сказать, это нормальный, логичный шаг перед сезоном-2026. Пожалуй, у нас есть два лучших специалиста – один занимается шасси и командой, другой – интеграцией мотора и тоже командой. Кроме того, есть очень сильный лидер в лице Лоренса [Стролла]. Лоренс уже многие годы демонстрирует свою целеустремленность. Есть эти трое, и мы в надежных руках. Впереди сезон-2026, и, надеюсь, у нас будет более быстрая машина. У Эдриана только один стиль управления, и он называется «эффективность». Это безграничный поиск скорости и стремление к совершенству. Он прекрасный соперник, прекрасный лидер», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Катара.
