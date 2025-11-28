Пиастри победил в квалификации к спринту на Гран‑при Катара «Формулы‑1»

Австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл квалификацию к спринтерской гонке на Гран‑при Катара «Формулы‑1».

© Global look

Пиастри на быстрейшем круге показал время 1 минута 20,055 секунды. Вторым стал гонщик «Мерседес» британец Джордж Расселл (+0,032 секунды), тройку лучших замкнул его соотечественник Ландо Норрис (+0,230) из «Макларен». Лидер чемпионата допустил ошибку в решающей попытке и не смог побороться за поул‑позицию.

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял шестое место (0,473). Впервые выше в квалификации оказался его напарник японец Юки Цунода, который стал пятым (+0,464).

Спринт на Гран‑при Катара пройдет в субботу, начало — в 21:00 по московскому времени.

«Формула‑1». 13‑й этап. Гран‑при Катара

Спринт‑квалификация. Топ‑10

1. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен») — 1.20,055

2. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес») — +0,032

3. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») — +0,230

4. Фернандо Алонсо (Испания, «Астон Мартин») — +0,395

5. Юки Цунода (Япония, «Ред Булл») — +0,464

6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — +0,473

7. Кими Антонелли (Италия, «Мерседес») — +0,477

8. Карлос Сайнс (Испания, «Уильямс») — +0,487

9. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») — +0,567

10. Александр Албон (Таиланд, «Уильямс») — +0,733.